Il a fait vivre un enfer à sa femme pendant huit ans à Pézenas

Un homme de 33 ans est jugé ce lundi après-midi aux assises de l'Hérault pour avoir violé, torturé et frappé sa compagne. La mère de ses enfants a vécu un véritable enfer pendant huit longues années entre 2006 et 2014 à Pézenas.

Joseph et Sonia se sont connus quand ils avaient 16 ans. Très vite ils ont un enfant, puis un deuxième et enfin un troisième. Le couple ne travaille pas. Leurs conditions de vie entraînent un signalement aux services sociaux deux ans après l'arrivée de la famille à Pézenas. C'est à partir de la que le calvaire de Sonia commence. Joseph est persuadé qu'elle se prostitue la nuit pour se payer de la cocaïne.

Les violences conjugales sont quotidiennes. Chaque matin, des gifles, des coups de poing, des coups de pied. Parfois sous les yeux des enfants. "Ma mère n'était plus une femme mais un punching-ball" raconte la fille aînée âgée de 16 ans. Sonia était obligée de manger les excréments et de boire l'urine de son compagnon.

Aujourd'hui Sonia n'entend plus de l'oreille gauche. Elle a la lèvre déformée par un coup de cutter et une multitude de cicatrices aux jambes parce qu'elle a été frappée avec une sorte de serpette. Mais l'horreur ne s'arrête pas là, il y a les viols, répétés eux aussi.

Sonia était dans un tel état de soumission qu'elle ne s'est jamais plainte à qui que ce soit. Un expert parle du syndrome de Stockholm. Pétrifiée par l'angoisse, elle est devenue complètement dépendante de son agresseur. Aujourd'hui elle est toujours sous curatelle. Les enfants du couple sont placés en famille d’accueil depuis 2013.

De son côté, Joseph nie en bloc. Le verdict est attendu mercredi.