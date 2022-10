Attentat de Nice: il faudra un procès sur la sécurité demandent les avocats

C'est une décision qui a été prise cet été par les avocats de l'association de victimes de l'attentat de Nice, Promenade des Anges: citer à comparaitre François Hollande, à l'époque président de la république. "Un procès c'est comprendre et exiger la vérité, explique Maître Fabien Rajon, avocat de victimes. Cette exigence de vérité c'est donc avoir les deux personnages au plus haut de l'état de l'époque: François Hollande et Bernard Cazeneuve, à l'époque président de la république et ministre de l'intérieur." L'avocat, invité sur France Bleu Azur, assure qu'il n'y a pas de volonté de porter des accusations ou de pointer les responsabilité de chacun mais seulement de comprendre dans quel contexte a eu lieu ce drame en juillet 2016.

Il y a consensus chez les parties civiles

Toutefois, Fabien Rajon approuve quand on lui demande s'il doit y avoir, dans un futur proche, un deuxième procès, celui qui aborderait les questions de sécurité autour du feu d'artifice. "Il y a un réel consensus chez les parties civiles sur ce sujet. Il y a cette volonté d'aller au bout des choses. Cela me parait nécessaire en effet, explique l'homme de loi. Je vais donc demander à François Hollande quel était le niveau de menace à l'époque". Une question qui sera certes posée ce lundi mais qui ne répondra pas tout à fait aux autres questions des parties civiles et notamment celle qui parle du dispositif mis en place ce soir là: était-il assez important ? Pourtant,