"Il faut absolument continuer à mettre en place les gestes barrières", martèle une chercheuse toulousaine

Ne relâchons pas si vite nos efforts ! C'est en substance ce qu'a dit, ce mercredi matin, Chloé Dimeglio sur France Bleu Occitanie. Cette biostatisticienne de l'INSERM et du CHU de Toulouse rappelle que les gestes barrières sont essentiels pour limiter la diffusion du coronavirus toujours présent en France. Plusieurs cas ont été détectés en ce début de semaine au TFC et au Crédit Municipal de Toulouse.

Ces nouveaux cas sont-ils les prémices d'une deuxième vague de l'épidémie ? "C'est difficile à dire pour le moment", répond Chloé Dimeglio "ce que l'on voit aujourd'hui c'est une nouvelle circulation du virus qui est logique suite au déconfinement, on s'y attendait". Le R0 - taux de transmission du virus - est plus élevé en Occitanie que dans d'autres régions confirme la chercheuse : "C'est dû principalement à l'identification de certains clusters [...] qui augmentent artificiellement entre guillemets ce R zéro."

L'abandon de certains gestes barrières peut être à l'origine de ces clusters explique Chloé Dimeglio : "Les gestes barrières permettent de limiter la diffusion inter-clusters [...] c'est pour ça qu'il faut absolument continuer à mettre en place ces gestes barrières de façon à limiter la diffusion du virus qui est normale, pour la limiter aux clusters et pour qu'elle reste intra-clusters et pas inter-clusters".

Une deuxième vague de l'épidémie à l'automne est possible mais pas certaine selon la chercheuse de l'INSERM : "C'est difficile de répondre à cette question parce qu'on ne connait pas tout à fait bien ce virus et qui plus est les mesures mises en place par le gouvernement puis enlevées au moment du déconfinement l'ont été de façon groupée [...] donc on ne peut pas mesurer les effets individuellement ni la synergie des mesures [...] donc c'est difficile de prédire ce qui va se passer à l'automne".