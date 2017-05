Cyberattaque : il faut avoir une bonne hygiène informatique pour éviter... les virus

Prudence ! C'est le maître-mot en matière d'informatique dans les entreprises après la cyberattaque mondiale de vendredi dernier. Des formations sont accessibles en Vaucluse.

La cyberattaque qui a touché au moins 150 pays vendredi a perturbé le fonctionnement de beaucoup d'entreprises, comme par exemple Renault en France. Les usines Renault ont pu reprendre leur activité lundi, trois jours après avoir été touchées par la cyberattaque.

Mais des "répliques" sont attendues prévient l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'informations, qui met en garde les salariés.

Il ne faut "pas vraiment" redouter un "cyberchaos", selon Guillaume Poupart, son directeur. "Par contre, il y a quand même pas mal de victimes et c'est vraiment l'occasion de repasser des messages de prudence et de prévention sur cette question de sécurité informatique", et notamment au sujet des courriels reçus dans les boîtes professionnelles des salariés.

"Il faut être extrêmement paranoïaque." - Guillaume Poupart, de l' ANSSI

Didier Serradel est entrepreneur en informatique, développeur et fabricant à Avignon. Il dirige la société IDcapt en zone de Courtine et pour lui, l'hygiène informatique est une priorité. Il estime qu'il faut absolument être prudent et faire le tri dans ses courriels professionnels.

"Lorsqu'on reçoit un mail d'une personne inconnue, il faut vérifier que c'est l'adresse d'une entreprise que l'on connaît. C'est très facile sur internet. Ne jamais ouvrir un fichier attaché s'il n'y a pas de raison valable et justifiée de le faire. On n'ouvre pas des fichiers juste pour voir ce qu'il y a dedans. Ce sont les B.A. BA." - Didier Serradel

La CCI de Vaucluse dispense des formations en sécurité informatique.