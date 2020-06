"Il faut continuer à faire baisser la population carcérale", appelle l'Observatoire international des prisons

Invité de France Bleu Paris ce mercredi 3 juin, François Bès, coordinateur de l'Obseravtoire international des prisons en Île-de-France, réclame des mesures de remise en liberté pour les détenus afin d'endiguer la surpopulation carcérale, d'autant plus nécessaire en cette période de pandémie.

Une lettre ouverte contre la surpopulation carcérale. Dans un courrier publié ce mercredi 3 juin par l'Observatoire international des prisons (OIP), une quarantaine d'associations et près de mille personnalités publiques appellent Emmanuel Macron appellent à mettre en œuvre "une véritable politique de déflation carcérale à même de garantir l'encellulement individuel et des conditions de détention dignes".

"La France ne doit pas renouer avec l'inflation carcérale" qu'elle connaît depuis 20 ans, avertit la lettre.

Invité de France Bleu Paris ce mercredi 3 juin, François Bès, coordinateur de l'Observatoire international des prisons en Île-de-France, s'exprime sur la situation carcérale après le confinement.

13.500 détenus en moins depuis le début du confinement

"Les évènements après l'arrivée de l'épidémie en prison ont montré qu'on pouvait, sans danger pour la société, libérer un certain nombre de détenus. Face à ce constat, il faut _continuer sur cette lancée_, pour faire baisser le nombre de détenus", explique François Bès. 13.500 prisonniers en moins par rapport au début du confinement sur la France.

Les chiffres qui affirment que le phénomène de surpopulation carcérale s'est réduit avec le confinement, c'est-à-dire qu'il y a plus de place de prisons que de personnes détenues, une première depuis 20 ans. "Mais _certaines prisons restent surpeuplées : c'est le cas en Île-de-France de Fleury-Mérogis, Fresnes ou Villepinte,_énumère François Bès. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes dans neuf mètres carré."

Le coordinateur de l'Observatoire international des prisons en Île-de-France défend donc des mesures de remises en liberté pour les détenus aux peines courtes ou sur le point de se terminer : "Notamment des assignations à résidence, comme il y a eu depuis la mi-mars. Ces anciens détenus ont donc vécu le confinement chez eux plutôt qu'en prison. C'est quelque chose qui devrait exister, déjà prévu par les textes", plaide François Bès.

"Il faut tester toute la population carcérale" au Covid-19

Car très vite avec l'épidémie, des craintes s'étaient posées en raison de la promiscuité en prison. "Selon un bilan de l'administration pénitentiaire du 14 mai 2020, en France, il y a 119 détenus et 300 surveillants touchés par le coronavirus. En Île-de-France, nous sommes sur la moyenne nationale. A Melun par exemple, 15 détenus ont eu le Covid", détaille François Bès.

Pour endiguer l'épidémie, en plus des mesures de remise en liberté, François Bès plaide pour un test de toute la population carcérale : "Il faudrait donc pouvoir tester tout le monde sachant que beaucoup de gens sot asymptomatiques. La prison de la Santé, à Paris, commence à tester ; c'est le cas aussi à Mayotte et en Outre-mer, où, grâce aux tests, on a vu que 55% des détenus ont été atteints par le coronavirus".