"Il faut des mesures urgentes", après ce nouvel homicide par balle dans les rues d'Amiens

Des attaques par balle à Amiens, on semble s'y habituer ces derniers temps, notamment à Amiens-Nord. Ce samedi, un homme d'une trentaine d'années a été tué par balle par un commando de quatre personnes, au niveau du boulevard de Beauvillé. Un incident qui s'ajoute au meurtre d'un adolescent de 16 ans , par des hommes déguisés en policiers blessant également gravement son frère jumeau dans la maison familiale, il y a deux mois, à Amiens-Nord, notamment.

Un sentiment d'insécurité grandissant s'installe dans le quartier, ce que rappelle le conseiller départemental Frédéric Fauvet (PS). « Depuis quelques mois, on assiste à une recrudescence de violences. C’est quasiment 20% d’augmentation de crimes et délits entre 2021 et 2022, à Amiens », note l’élu. Il fait référence au classement publié par Le Figaro en mars dernier, qui effectivement, selon des données du ministère de l’Intérieur, pointe une hausse de 16% des coups et blessures entre 2021 et 2022 et une augmentation de 20% sur l'ensemble des crimes et délits. « Amiens est donc dans le top 10 en France au niveau des augmentations sur la délinquance sur l’année » précise Frédéric Fauvet.

Rétablir une police de proximité

Le conseiller départemental demande à la mairie des mesures urgentes pour pallier ce phénomène. L’élu déplore en face de ces violences un « manque de réponse de la puissance publique » en rappelant la fermeture des commissariats de police municipale de proximité (4) et leur regroupement. L’opposition demande depuis plusieurs mois avec insistance le retour de cette police de proximité, « y compris pour améliorer la perception par les habitants du rôle et de l’importance des forces de l’ordre » tient à préciser le conseiller départemental d’Amiens-Nord.

Sécuriser les collèges et lycées d’Amiens-Nord

Comme mesure d’urgence, Frédéric Fauvet et ses collègues du PS souhaitent, et demandent, une sécurisation des établissements scolaires à Amiens-Nord, avec une présence policière aux entrées et sorties des collèges et lycées. Ils sont « menacés » selon lui, et il rappelle « ces balles qui ont brisé une vitre du collège Cesar Franck, il y a quelques mois, où ce lycée à côté, où l’on affiche les prix des stupéfiants à quelques dizaines de mètres près du lycée ».

La prévention et la méditation ne sont aussi pas à la hauteur, juge le conseiller départemental qui demande des renforts municipaux, voire départementaux. « Des expérimentations sont en cours avec des médiateurs sociaux dans les collèges en zone de priorité, les résultats sont bons, on aimerait les généraliser à l’ensemble de la ville » conclue Frédéric Fauvet, qui a une pensée pour les proches et la victime d’une trentaine d’années tué par balle samedi soir.