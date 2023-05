"Il faut des places à un euro, voire gratuites" demande Vincent Bouget pour le match Nîmes-Valenciennes

Les crocos disputent ce samedi un match capital dans la course au maintien en ligue 2 face à Valenciennes. Dans un post sur sa page Facebook, l'élu communiste Vincent Bouget interpelle les dirigeants du Nîmes Olympique. S'il salue l'initiative du "Grinta Club" de faire venir davantage de monde au stade, il souhaite aussi que le club lui-même fasse un effort pour remplir les Antonins : "Que fait le club ? Il faut ouvrir le stade largement, faire des places à 1 euro voire gratuites (et éventuellement demander à des fanfares de venir jouer si on ne veut pas payer la Sacem)" écrit notamment Vincent Bouget qui conclut "Il est peut être encore temps de mettre toutes les chances de son côté pour éviter une relégation qui fera sans doute très mal au club et aux Nîmois".

