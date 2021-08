Il faut désormais des produits d'hygiène et des denrées alimentaires pour les Afghans accueillis à Lille

En seulement trois jours, plus de 800 personnes se sont rendues à la mairie de Lille pour apporter des affaires pour équiper les 53 Afghans accueillis en urgence dans la capitale des Flandres depuis la semaine dernière. La majorité des donateurs ont apporté des vêtements, si bien que la collecte de vêtements s'arrête ce mercredi 25 août. L'appel aux dons se poursuit mais désormais pour des produits d'hygiène pour enfants et adultes (savon, gel douche, gants de toilette, etc) et aussi pour des denrées alimentaires sèches (riz, lentilles, blé, fruits secs, etc). La collecte se poursuit jusqu'au vendredi 27 août 17h.

La ville lance aussi un appel aux Lillois qui seraient prêts à parrainer une famille afghane. Elles doivent contacter la mairie via cette adresse mail: afghanistan@mairie-lille.fr. La ville recherche également des professeurs de français, en particulier de français-langue étrangère. Il faut contacter la même adresse. Elle rappelle également que la Fondation de Lille a lancé un appel pour recueillir des dons financiers.