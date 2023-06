"Il faut être fou pour faire ça" : les réactions à Maché après la mort de Karine Esquivillon

Michel Pialle, le mari de Karine Esquivillon, a été mis en examen ce vendredi 16 juin 2023 pour meurtre sur conjoint et placé en détention provisoire. Habitant au lieu-dit "Malnoue", sur la commune de Maché en Vendée, la mère de famille de 54 ans n'a plus donné de nouvelle depuis le 27 mars dernier.

Après avoir menti, et notamment évoqué à plusieurs reprises un départ volontaire, **Michel Pialle, son époux, a reconnu ce vendredi, pendant sa garde à vue, avoir tué Karine Esquivillon et avoir caché son corps au Bois Gordeau, près de Challans. C'est désormais l'émotion qui règne au hameau de Malnoue et au village de Maché, près d'Aizenay, en Vendée.

Roses blanches et maison mise sous scellés

Des roses blanches ont été déposées devant la maison du couple. Elle a été mise sous scellés par les gendarmes. Le jardin de Véronique, 56 ans, est à quelques mètres de là : "Entre voisins, en ce moment, c'est un petit peu calme dans le hameau, confie-t-elle. On reste un peu chez nous, on se voit moins. Quand il y a des choses comme celles-ci qui se passent, nous ne sommes pas habitués, surtout dans un hameau comme le nôtre."

La maison de Karine Esquivillon et Michel Pialle a été mise sous scellés par les gendarmes © Radio France - Léonie Cornet

Désormais, c'est la consternation qui règne dans le bourg de Maché, à deux kilomètres de Malnoue. La coiffeuse, Laetitia, connaissait bien la famille, et en particulier les enfants : "Il faut vraiment être fou pour faire ça, s'indigne-t-elle. On ne peut pas mentir à ce point, ce n'est pas possible. J'avais espoir que Karine soit partie. Pour moi, ça voulait dire qu'elle serait encore en vie, même si c'est dur pour les enfants, au moins, elle serait toujours là."

"Quand on écoute les interviews que Monsieur Pialle a pu donner, on voit qu'il y a eu un jeu, une comédie" - Frédéric Rager, maire

Le maire, Frédéric Rager, se dit sidéré : "Je suis en colère, parce que quand on écoute les interviews que Monsieur Pialle a pu donner, on voit qu'il y a eu un jeu, une comédie. Oser demander à Karine Esquivillon de donner de ses nouvelles et se manifester, alors que c'est lui qui l'a tuée, c'est épouvantable."

Le maire de Maché, Frédéric Rager, se dit "sidéré" et "en colère" ce vendredi © Radio France - Léonie Cornet

Pour l'heure, aucune date n'a été fixée pour une éventuelle marche blanche, mais des voisins confient vouloir rendre hommage à Karine Esquivillon dans l'intimité. Une cellule d'accompagnement psychologique sera mise en place pour les habitants deu hameau de Malnoue dans les prochains jours.