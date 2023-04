"Il faut mettre les bijoux dans le frigo": A Dijon, attention aux vols par ruse !

Les personnes malintentionnées ne manquent jamais d'imagination. La police de Dijon nous met en garde contre une série de vols ou de tentatives de vols par ruse qui visent à chaque fois les personnes âgées et isolées. On liste ici les prétextes répertoriés pour s'introduire -parfois avec succès - au domicile des victimes.

"Les tuiles se sont envolées du toit.."

Ce lundi, deux hommes se présentent devant la maison d'un couple âgés. Ils sont plein de bonnes intentions ! Ils affirment que des tuiles sont tombées du toit, et qu'ils sont prêts à aller les remettre en place. L'un d'entre eux réussit ainsi a accéder à la maison, la fouille, et fait main basse sur des bijoux. Ce ne sont donc pas des tuiles qui se sont envolées, mais de précieux souvenirs de famille.

"Une taxe sur le ramassage des poubelles"

Le lendemain, rue du Sablier, un homme se présente au domicile d'une personne âge et affirme qu'il est agent de la voirie. Il exige, papiers à l'appui, une taxe de 10 euros dont il faut s'acquitter de suite. La dame sollicitée prend l'argent dans une enveloppe qui contient 400 euros en petites coupures. Bingo pour le malfrat qui détourne l'attention de sa victime et repart avec le pactole.

"Il faut mettre les bijoux dans le frigo..."

Un peu plus tard, rue Pelletier, un homme sonne à la porte d'une dame de 90 ans. Il se présente comme un agent des eaux, et prétexte une rupture de canalisation pour intervenir dans sa ma maison, mais comme les travaux pourraient être salissants, il demande à la nonagénaire de mettre ses bijoux à l'abri.... dans le frigo ! Une requête farfelue qui éveille les soupçons de cette Dijonnaise. Elle n'hésite pas à mettre le faux agent en fuite, et donner l'alerte.

On ne sait pas si ces trois affaires ont un lien entre elles, s'il s'agit ou non des mêmes auteurs, mais la police nationale nous recommande d'être particulièrement vigilants. En cas de doutes, le plus simple est de ne pas ouvrir sa porte.