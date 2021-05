"Il faut mettre les moyens pour la protection des agents" demandent les policiers municipaux d'Amiens

"Ça s'est passé dans une petite commune, mais ça aurait pu se passer à Amiens", réagit ce vendredi Vincent Dupuis, responsable du Syndicat de Défense des Policiers Municipaux à Amiens, après l'agression d'une policière au couteau près de Nantes. "A Amiens, on n'est pas armés. On milite pour que les policiers municipaux soient armés, pour éviter ce genre d'actes. Les agresseurs ne font pas la distinction entre un policier municipal et un policier national. On est avant tout des pères et des mères de famille, qui travaillons pour la sécurité des administrés, qui estiment avoir le droit de rentrer sans être blessés ou morts après leur service, donc il faut mettre les moyens nécessaires pour la protection des agents".