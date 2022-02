"Il faut parler, ne pas avoir peur", le témoignage d'une deux-sévrienne victime de violences sexuelles enfant

Ce procès, "je l'attendais et je le redoutais", raconte Lilie (le prénom a été modifié). Cette Deux-Sévrienne aujourd'hui âgée de 24 ans est l'une des victimes d'un homme condamné ce mercredi à 18 ans de prison par la cour d'assises des Deux-Sèvres, avec une période de 12 ans incompressible, soit une durée qui ne pourra pas faire l'objet d'un aménagement de peine. Il était jugé notamment pour viol, tentative de viol et agression sexuelle dans le nord Deux-Sèvres, dans les années 2000. Six victimes au total dont deux étaient ses enfants, les quatre autres des enfants d'amis.

La jeune fille révèle les faits en 2014, elle a alors 16 ans. Elle en avait parlé lorsqu'elle était enfant à son père. "Je n'ai pas été crue et je me suis dit si mon père ne me croit pas, personne ne me croira jamais". Adolescente, le déclic se crée. Lilie parle de cette émission de télé sur les agressions sexuelles et les viols sur mineur. "A la fin un résumé disait il faut absolument parler et dénoncer les faits". Elle évoque aussi cette rencontre un mois plus tôt, lorsque l'agresseur vient dans sa famille accompagné de ses enfants.

On a été mis de côté pendant des années

Mais l'homme n'est placé en détention provisoire qu'en 2017. "Mardi au procès l'enquêteur nous a indiqué que "nous n'étions pas une affaire urgente" je cite, puisqu'il y avait d'autres affaires à côté du même genre qui lui paraissaient plus urgentes. Donc on a été mis de côté pendant des années", regrette Lilie. "C'est très douloureux et ce n'est pas très audible. En 2017, le domicile de l'agresseur a été perquisitionné. Ils ont retrouvé des vidéos mettant en scène ses enfants dans des scènes de viol atroces. Et effectivement, les faits sur ces enfants ont eu lieu sur ces trois années, là où nous on n'avait pas de réponse. La justice est responsable aussi puisqu'on aurait pu éviter ces faits-là".

Un enfant peut exprimer des choses il faut l'écouter

Par son témoignage, Lilie veut alerter : "Mon message aujourd'hui, ce serait de dire à toutes les personnes qui ont été victimes ou qui sont victimes de ce genre d'agissements, bien sûr de parler. Pour eux déjà, c'est très important. Si on règle pas notre histoire à un moment donné, ça nous suivra toute notre vie. Et ensuite si vous êtes parent, famille, instituteur.... d'avoir un regard sur ça très, très vigilant. Un enfant peut exprimer des choses, il faut l'écouter".

Lilie voudrait d'ailleurs développer la prévention et aimerait mettre en place un système de "boites aux lettres" dans les écoles pour permettre aux enfants de s'exprimer.

Le procès passé, vient aussi la question de la reconstruction. "Elle viendra au fur et à mesure des années, qui vont être un long travail de psychothérapie. Puisqu'il faut savoir qu'en tant que présumée victime jusqu'à maintenant, on n'a pas été suivi", indique Lilie. Et pourtant parler à un professionnel est essentiel. "Ça peut résoudre certaines questions que l'on se pose en tant que jeune adulte. On va éventuellement devenir parent, on construit des choses. On s'engage et l'engagement pour des victimes de faits de ce genre-là est très compliqué. On est dans l'incertitude, la méfiance, la perte de confiance".