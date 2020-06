" Il faut que les jeunes retrouvent le respect" Hassan Ramzy le président du comité de quartier du Chemin-Bas

L'émotion est toujours vive dans le quartier du Chemin-Bas d'Avignon à Nîmes, après la mort d'un jeune homme de 21 ans dans la nuit de dimanche 14 à lundi 15 juin. Alors que l'enquête se poursuit Hassan Ramzy le président du comité de quartier du Chemin-Bas d'Avignon , responsable du club de Muaythai-Nîmois et éducateur de formation appelle les élus, l'état et les associations à réagir au plus vite.

Hassan Ramzy est extrêmement choqué par la mort de ce jeune, il dénonce une montée de la violence : "J'ai bientôt 50 ans et je peux vous dire qu'on avait jamais vu ça au Chemin-Bas. Vous prenez une cagette avec des patates, vous mettez une patate pourrie dedans ça va pourrir toutes les autres patates de la cagette. C'est ce que s'est passé dans ces quartiers, on a laissé faire et après ça a pris de l'ampleur. Et pour éradiquer tout cela, et bien ça va être très très compliqué".

Pour Hassan Ramzy tout passe par la prévention et l'éducation : " Il faut travailler en amont sur les jeunes qui sont encore scolarisés, en primaire, maternelle, des jeux pédagogiques par exemple pour qu'ils retrouvent les valeurs républicaines et le respect. Ils ne respectent même plus leurs parents. Il faut sauver la nouvelle génération qui arrivent et faire un vrai travail de fond" selon lui.