VIDÉO - "Que les chauffards qui tuent fassent au moins six mois de prison ferme" Alexandra Borchio Fontimp

La sénatrice LR des Alpes-Maritimes aux cotées des parents de Noé Guez, Marceline et Yvon.

Comment mieux lutter contre les chauffards qui arrachent des vies sur les routes ? C'est la mission que s'est donnée la sénatrice LR des Alpes-Maritimes Alexandra Borchio Fontimp, avec un de ses collègues de la Somme.

Après avoir entendu sur France Bleu Azur il y a quelques semaines le témoignage bouleversant d'Yvon Guez, le père du jeune Noé 17 ans tué par un chauffard à Antibes. La sénatrice fait ainsi une proposition de loi prévoyant l’interdiction de tout aménagement de peine, lorsque celle-ci n’excède pas six mois : "Mon objectif est de faire faire de la prison ferme quand il y a une condamnation de mois de six, qu'il ne puisse pas y avoir de remises de peine, aujourd'hui 60% des peines de prison ferme ne sont pas effectuées à cause des remises de peine" explique la sénatrice.