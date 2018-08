Dans le Valenciennois, l'angoisse de la famille et des amis de Guillaume Tilloy. Cela fait presque trois semaines que l'homme de 36 ans a disparu. Cet habitant d'Aulnoy-lez-Valenciennes est rentré chez lui le samedi 28 juillet, et depuis, il n'a plus donné signe de vie. Sa sœur lance un appel.

Aulnoy-Lez-Valenciennes, France

Presque trois semaines après sa disparition, on est toujours sans nouvelles de Guillaume Tilloy. Cet homme de 36 ans, qui habite à Aulnoy-lez-Valenciennes, n'a plus donné signe de vie depuis le 28 juillet. Une enquête pour disparition inquiétante est ouverte, un appel à témoins a été diffusé par la police.

Une assiette de pâtes prête sur la table "comme s'il allait manger"

Le 28 au soir, Guillaume Tilloy quitte son travail, une pizzeria de Saint-Amand-les-eaux où il avait signé un CDI le matin même. Ce sont ses collègues qui signalent son absence le lendemain. Sa famille se rend à son domicile, vide. Aude, sa sœur, raconte : "l'appartement laisse penser qu'il est parti et qu'il allait revenir cinq minutes après. Sa carte d'identité était là, son pot à tabac ouvert sur la table, même une assiette de pâtes comme s'il allait manger".

Depuis, il n'y a pas eu de mouvement sur ses comptes bancaires. Sa voiture a été retrouvée à deux kilomètres de chez lui, et son téléphone émet un dernier signal, le 29 juillet, du côté de la gare de Trith-Saint-Léger. Les appels à témoin, et la battue organisée par la famille, n'ont rien donné de plus.

Une battue a été organisée le 5 août par la famille © Maxppp - PHOTO PQR / VOIX DU NORD

On a l'impression d'être dans un film

La famille de Guillaume Tilloy est aujourd'hui désemparée. "On a l'impression d'être dans un film", affirme Aude Tilloy, "on prend sur nous, on se dit qu'il va peut-être revenir. On pense à plein de choses. Les journées sont longues, les nuits sont longues. On s'accroche à tout ce qui nous donne de l'espoir".

Aude la sœur de Guillaume Tilloy, "désemparée" Copier

Une piste ?

Guillaume Tilloy avait notamment, au moment de sa disparition, un coquard à l'œil droit. Quelques semaines avant, il avait d'autres hématomes au visage. Avait-il des ennemis ? A-t-il disparu volontairement pour échapper à quelqu'un ? Sa sœur lance, inlassablement, un appel à d'éventuels témoins : "Tout ce qui peut nous faire avancer, c'est une piste. Quelqu'un qui l'a vu, ou qui était avec lui. Il faut que les gens parlent. Maintenant, tout ce que j'espère, c'est qu'il n'a pas fait de mauvaise rencontre, et qu'on va le retrouver sain et sauf".

Si vous disposez d'informations, contactez le commissariat de Valenciennes : 03.27.28.28.28.