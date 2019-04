Il faut sauver Billy : c'est fait, le chien a été extrait de son trou à Saint-Usage

Saint-Usage, France

Six jours, Billy est resté coincé six jours dans cette galerie sous le canal de Bourgogne, à Saint-Usage. Six jours pendant lesquels, tout a été tenté pour le sauver. Six jours pendant lesquels, les amoureux des animaux se sont déchaînés sur les réseaux sociaux. Il aura fallu cette opération de la dernière chance, faire baisser le niveau du canal de Bourgogne grâce à VNF (Voies navigables de France) pour accéder à cette galerie dans laquelle Billy était prisonnier.