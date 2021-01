Allier : il faut sauver le château de Lévis

Depuis sa fermeture au public en 2005, le château situé dans la commune de Lurcy-Lévis (Allier) se dégrade. Son propriétaire lance une cagnotte en ligne avec l'espoir de collecter assez de fonds et ainsi, éviter sa revente.

C'est une sublime bâtisse construite au XVIIème siècle et inscrite sur la liste des Monuments historiques de France qui pourrait se transformer en château hanté. Infiltrations d'eau, dégradation des toitures, parquets et boiseries, quelques 130 fenêtres et baies vitrées à remplacer...

Situé dans la commune de Lurcy-Lévis (Allier), l'édifice souffre du temps qui passe et de multiples intrusions dévastatrices. A cela s'ajoute un silence assourdissant depuis que les autorités des services publics ont décidé de fermer l'édifice au public en 2005. "C'est simple : nous n'avons plus aucune rentrée d'argent. Cela fait 15 ans que ça dur... le propriétaire baisse les bras", explique Guillaume Bourbon.

Des travaux au coût astronomique

Propriétaire du château depuis 2000, Jean de Menton a déjà investi 500 000 euros dans sa rénovation. Une belle somme cependant dérisoire lorsqu'il s'agit du ravalement de façade - et en profondeur - d'une propriété de 15 hectares.

Selon la Direction régionale des affaires culturelles de Clermont-Ferrand, les premiers travaux d'urgence nécessitent un budget de 300 000 euros. "Si on veut vraiment rénover la totalité de l'édifice, il faut rajouter... quelques milliers d'euros", précise Guillaume Bourbon.

Car à la bâtisse principale s'ajoute la rénovation de deux grands corps de ferme, d'une chapelle et d'une tour datant du premier château, construite au Moyen-Âge.

C'est pourquoi Guillaume Bourbon, gestionnaire des lieux, a eue l'idée d'ouvrir une cagnotte en ligne dédiée à la rénovation de la battisse.

Une levée de fonds, ou la vente

Attaché à ce que ce château retrouve un peu de son histoire et de son public, Guillaume Bourbon espère collecter assez de fonds pour empêcher sa revente. "Le problème, c'est que les investisseurs intéressés sont étrangers et ont des projets hôteliers de luxe, totalement inaccessibles au grand public... Je me bas pour que ce château soit un lieu régulièrement accessible à tout un chacun".

Le propriétaire et le gestionnaire se donnent /// semaines pour soulever //// euros. Une somme exclusivement destinée aux travaux, pour lesquels Guillaume Bourbon a déjà établit une stratégie de réduction des coûts. "J'ai des compétences en génie civil et je serai certainement capable de réaliser certains travaux moi-même, ce qui va réduire considérablement la note".

Les artisans locaux seront également sollicités de manière à faire tourner l'économie de cette communauté d'environ 1 900 habitants.