"Il faut tirer !" : des policiers de Toulouse commentent une vidéo de la manifestation des gilets jaunes

Toulouse, France

Alors que les gilets jaunes ont prévu de manifester pour le 12e week-end d'affilée, une vidéo embarrassante vient d'être publiée sur internet. On y voit des policiers toulousains qui regardent la manifestation du 12 janvier 2019 et qui commentent : "Mais putain il faut tirer quoi !" et "Il faut aligner deux-trois bastos". Les policiers suivaient une vidéo où des gilets jaunes chargent des CRS. Selon la préfecture de Haute-Garonne : "Cette scène d'une rare violence a provoqué l'émoi des personnes visionnant en direct ces images, se traduisant par des commentaires spontanés".

La Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Haute-Garonne a donc ouvert une enquête administrative pour violation du secret professionnel et recel. C'est le syndicat de police Vigi qui a relayé la vidéo sur les réseaux sociaux pour appeler à la vigilance comme l'explique Noam Nouar délégué syndical : "C'est un électrochoc. Vous imaginez bien qu'un policier jeune et inexpérimenté pourrait être vulnérable à ces propos et les prendre au premier degré. On a pris la responsabilité de diffuser ce message pour alerter."