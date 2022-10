"Il faut un jour assumer" : Kevin Rouxel au procès du parricide de La Bastide-Clairence

La parole aux deux accusés. Ultime journée au procès en appel du double parricide de La Bastide-Clairence devant la cour d'assises des Landes à Mont-de-Marsan ce samedi 22 octobre 2022. Kevin Rouxel et son ex-épouse Sofiya Bodnarchuk ont clos trois semaines de débats en s'exprimant une dernière fois devant les jurés qui vont devoir prendre des décisions. Comme il le fait depuis sa condamnation en première instance à Pau à 30 ans de réclusion criminelle, Kevin Rouxel assume. Tout. "Il faut un jour assumer" a dit le jeune homme de 29 ans, qui, le 20 février 2016, a tué avec une arme à feu, ses deux parents Pascal et Ewa Rouxel. Des faits, qui se sont déroulés dans la maison familiale de La Bastide-Clairence au Pays basque, afin de mettre la main sur l'héritage. "C'est normal que je paie" a conclue l'accusé, "et qu'elle paie aussi" a-t-il dit en se tournant vers la co-accusée assise non loin de lui dans le box des accusés. Manière de rappeler que son ancienne compagne a bel et bien participé à l'élaboration du macabre projet.

Kevin assume, Sofiya non

Kevin Rouxel ne cesse de répéter que Sofiya Bodnarchuk était présenté lors de toutes les étapes de l'assassinat. Ce que la jeune Kazakh de 29 ans aussi, rencontrée via un site internet spécialisé, refuse en bloc. "Je le dis depuis le début, je n'ai aucun rapport avec cet assassinat et je crois en la justice des gens ordinaires comme moi" a déclaré la maman de la petite Alice, qui depuis le drame est élevée par la tante de Kevin Rouxel. En première instance, la jeune femme a été condamnée à 20 ans de réclusion pour complicité d'assassinat. Les jurés et la cour ont quitté la grande salle d'audience vers 10 h 30 afin de rejoindre la chambre du conseil où ils vont délibérer. Le temps qu'il faudra. Gilles Neyrand, le président de la cour d'assises, a rappelé que la décision, et les réponses aux 17 questions de cette affaire, étaient fondées sur "l'intime conviction" des jurés.

L 'acquittement demandé par la défense de Sofiya

Rappelons que l'avocat général Marc Bourragué à, hier vendredi, requis la confirmation des peines prononcées en première instance. La défense de Sofiya, par la voix de ses avocats Gregoire Mouly et Edouard Martial, a plaidé l'acquittement. Les défenseurs de Kevin Rouxel, Maitres Emmanuel Zapirain et Florence Herbold, ont demandé une peine un peu moins lourde pour leur client totalement détruit par ses propres actes.