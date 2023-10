"Il ferait mieux de demander pardon" : Anouk Grinberg répond à Gérard Depardieu, accusé d'agressions sexuelles

Anouk Grinberg charge Gérard Depardieu et apporte son soutien à Charlotte Arnould, l'actrice qui a porté plainte contre lui pour deux viols en 2018. Dans un message publié sur le réseau social X (ex-Twitter), celle qui a partagé l'affiche avec Depardieu dans "Merci la vie" (1991), répond à sa tribune de dimanche dans laquelle il dénonçait un "lynchage" orchestré par le "tribunal médiatique" . Gérard Depardieu, 74 ans, a été mis en examen le 16 décembre 2020 pour "viols" et "agressions sexuelles".

"Sa célébrité, l'impunité ont ravagé son humanité"

Anouk Grinberg apporte tout d'abord son soutien à Charlotte Arnould. "Je SAIS que tu dis la vérité" écrit la comédienne, qui n'avait pas tweeté depuis trois ans. "Je le sais pour connaître le cristal que tu es, la lame de fer aussi" poursuit Anouk Grinberg qui ajoute : "Je le sais pour connaître Depardieu, s'il est possible de dire qu'on connait un homme qui ne se connait plus". Selon l'actrice, Depardieu n'est plus lui-même : "Sa célébrité, l'impunité ont ravagé son humanité", écrit-elle. "Il ferait mieux de se taire et demander pardon. Ne pas continuer le crime par le déni" déclare Anouk Grinberg avant de conclure : "Avant de mourir, qu'il redevienne un homme". Anouk Grinberg avait retrouvé Gérard Depardieu au cinéma en 2022 dans le film "Les Volets verts" de Jean Becker.

Dans sa tribune publiée dimanche, Gérard Depardieu s'en prend à Charlotte Arnould sans la nommer. Selon lui, "une femme est venue chez moi une première fois, le pas léger, montant de son plein gré dans ma chambre. Elle dit aujourd'hui y avoir été violée". "Il n'y a jamais eu entre nous ni contrainte, ni violence, ni protestation", assure-t-il. "Jamais au grand jamais, je n'ai abusé d'une femme", martèle l'acteur qui prenait la parole pour la première fois depuis la publication de nouveaux témoignages à son encontre par Médiapart au printemps. L'avocate de Charlotte Arnould s'est dite "choquée et scandalisée" par les propos de Gérard Depardieu.