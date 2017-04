Il filmait les enfants à la piscine de La Suze-sur-Sarthe : deux ans de prison

Ce Sarthois de 33 ans a été condamné pour avoir collectionné des images et vidéos pornographiques d'enfants. Des milliers de fichiers avaient été retrouvés sur son ordinateur, dont plus de 200 qu'il avait filmés lui-même à la piscine de La Suze-sur-Sarthe.

C'est à la piscine, le 7 janvier dernier, que le jeune homme a été repéré par un père de famille. Celui-ci a a donné l'alerte quand il a réalisé que le prévenu filmait les fesses des enfants, sous l'eau, à l'aide d'une caméra étanche. Mais ce manège durait en réalité depuis trois mois, à raison de trois visites par semaine, lors desquelles il lui arrivait aussi de se masturber dans l'eau. Voilà ce qu'on découvert les gendarmes en perquisitionnant chez ses parents à Louplande, où le jeune homme vivait toujours.

Des scènes abominables avec des nourrissons

Sur l'ordinateur de sa chambre : 237 films réalisés par ses soins à la piscine... Mais aussi 56 000 photos et 11 000 vidéos téléchargées depuis internet. Parmi elles des scènes "abominables de sévices" mettant en scène des nourrissons."Vous réalisez que ce ne sont pas des poupées, mais des êtres humains ?", lui demande la présidente. "Je savais que c'était mal, mais je les voyais comme des images, je n'avais pas vraiment conscience de ce que ça représentait", répond cet homme au visage rond et juvénile, qui admet le plaisir que cela lui procure. Déjà condamné en 2007 à Niort et suivi pendant 10 ans pour des faits similaires, "il n'a jamais admis son problème aux psychiatres", souligne la procureure, qui requière 5 ans de prison.

Ce n'est pas un prédateur, il n'a jamais touché un enfant !

"Il n'est jamais passé à l'acte, ce n'est pas un prédateur", nuance son avocat Jonathan Proust, qui dresse le portait d'un homme-enfant vivant dans un monde de mangas... "Il n'a pas d'ami, vit chez ses parents et n'a jamais eu ni de petite amie, ni de relation sexuelle. C'est un homme malade, insiste-t-il, qui se dégoûte lui-même, mais qui n'a jamais touché un seul enfant." Il n'a jamais diffusé ses images non-plus, préférant les garder pour "son cocon". "Alors 5 ans ?, s'interroge l'avocat, vous allez le tuer ! Ce qu'il lui faut, c'est se soigner." Des arguments entendus par le tribunal qui le condamne à deux ans de prison, accompagnés d'un nouveau suivi socio-judiciaire de dix ans, d'une obligation de soins, d'une interdiction d'approcher des mineurs et d'une inscription au fichier des délinquants sexuels.