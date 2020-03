Il filme sous la jupe d'une femme dans un supermarché: un homme pris en flagrant délit à Nantes

Un homme de 23 ans a filmé avec son téléphone sous la jupe d'une jeune femme au centre commercial Leclerc Paridis à Nantes. Au moment des faits, la victime se trouvait au rayon animalerie du supermarché et prenait des articles sur les étales. L'individu s'est alors accroupi à ses pieds, faisant mine de regarder une gamelle pour chien de sa main gauche et a alors filmé en même temps avec son téléphone de l'autre main. La jeune femme de 36 ans n'a rien remarqué. Les agents de sécurité du magasin s'en sont rendu compte sur les images de vidéo surveillance. Ce sont eux qui ont prévenu la victime et la police. L'individu en question a alors pu être interpellé et placé en garde à vue. Il a reconnu les faits, en précisant qu'il s'agissait d'un pari.