Il filme sous les jupes d'une jeune cliente de la Fnac de Bayonne: un voyeur condamné

C'est un délit récent dans le code pénal français. Celui de voyeurisme. Il date de 2018. C'est pour ce type d'infraction qu'un jeune homme de 28 ans a été condamné ce mardi 14 février 2023 par le tribunal judiciaire de Bayonne. Les trois magistrates de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bayonne ont prononcé une sanction de six mois de prison avec sursis, s'inscrivant dans les pas des réquisitions de la procureure de la République Stéphanie Veyssiere. Il est aussi condamné à effectuer un stage de citoyenneté afin de "réapprendre les valeurs de la société", souligne la présidente du tribunal Emmanuelle Adoul.

Sous les jupes de la jeune fille

Les faits datent du 28 aout 2022 à la Fnac de Bayonne. Il est 18 h ce jour-là. Le jeune soudeur, bob noir sur la tête, circule entre les rayons informatiques. Les vidéos des caméras de surveillance du commerce montrent le prévenu se baisser au niveau des pieds d'une jeune fille qui porte une courte jupe. Puis, il remonte le téléphone portable, qu'il tient en main, le long des jambes de la cliente qui ne se rend compte de rien. Un témoin va assister à la scène et alerter les agents de sécurité, qui vont eux même prévenir la police nationale.

Refuse de donner le code de son téléphone

Jean, sweat-shirt marron, à la barre du tribunal, le prévenu nie en bloc. Il explique : "je me suis baissé, car je cherchais un chargeur d'ordinateur". Sauf que lors de son arrestation, le jeune homme s'est énervé et a même tenté de cacher son téléphone portable dans son caleçon. Il a aussi refusé de donner le code déverrouillage. "Je ne comprenais pas ce qui se passait" insiste le jeune homme, qui, bec et ongle, reste sur ses positions en dépit des charges. La défense a plaidé la relaxe. Sans succès.