La voiture a fait tomber un piquet avant de foncer dans la porte et terminer sa course dans le hall de la mosquée

Mons-en-Barœul, France

Heureusement, et presque miraculeusement, il n'y avait pas eu de blessé. Samedi 11 août, la mosquée Al Wifaq de Mons-en-Barœul, près de Lille, était visée par une voiture-bélier, qui a foncé dans la porte de l'édifice, terminant sa course folle dans le hall.

Le conducteur a été arrêté trois jours après, et le lendemain de son interpellation, alors qu'il avait été interné dans un hôpital psychiatrique, il s'était enfui. Armé d'une seringue, il avait menacé le personnel médical, volé un scooter, et avait fini par se jeter dans la Deûle, avant d'être récupéré par la police.

Report du procès

Rachid E. était convoqué devant le tribunal correctionnel de Lille, ce vendredi 17 août, pour être jugé en comparution immédiate. Le procès n'a pas eu lieu, il a demandé du temps pour préparer sa défense, temps qui lui a été accordé. L'audience est fixée au 26 septembre.

Dans l'intervalle, une expertise psychiatrique a été ordonnée, et l'homme reste en détention. Dès le début de l'enquête, les motifs terroristes et racistes avaient été écartés. Mais lors de la courte audience ce vendredi, les explications de cet homme n'avaient aucun sens.

Paranoïa et théorie du complot

A 31 ans, Rachid E. a déjà une vingtaine de mentions à son casier judiciaire. Et plusieurs internements psychiatriques. Il précise qu'il est Musulman, le président lui fait remarquer qu'il devrait donc respecter les lieux de culte. Et là les phrases s'enchaînent, mêlant théorie du complot et délire pur.

S'il s'est attaqué à la mosquée, c'est pour "protéger la population d'un attentat par l'église de scientologie". Il a tout calculé, "la hauteur des tours de Mons, c'est comme le World Trade Center". Et puis il explique que la mosquée Al Wifaq est "tenue par un cartel de la drogue, basé à Bruxelles, lié aux frères musulmans en Egypte". Il se tourne alors vers la salle, et lance : "ce trafic, il est payé par vos cartes vitales, Messieurs Dames, je vous aurai prévenus !". Enfin, son frère "serait mort empoisonné, après avoir bu un thé avec les responsables de la mosquée".

Au-revoir, public !

Après ce flot de paroles insensées, tout le monde, procureur, avocat, et même prévenu, est d'accord pour désigner un expert psychiatre, qui dira s'il est responsable de ses actes, ou si son discernement était aboli. Visiblement satisfait de son one-man-show, il quitte le box en criant "Au-revoir public !" devant un tribunal sidéré.