Il fonce sur les gendarmes avec une moto volée, un jeune homme jugé dans les Landes

Il est accusé de refus d'obtempérer aggravé et de mise en danger de la vie d'une personne dépositaire de l'autorité publique. Un jeune homme de 23 ans est jugé en comparution immédiate ce vendredi 18 août par le tribunal de Mont-de-Marsan, dans les Landes.

Dimanche 13 août, à Labouheyre, alors que des gendarmes veulent l'interpeller, il est accusé d'avoir essayé de prendre la fuite et d'avoir foncé sur un des militaires, le blessant légèrement. Ce jeune homme était dans le viseur des gendarmes, parce qu'il était soupçonné d'avoir en sa possession une moto volée.

Il tente de revendre une moto volée

En effet, des amis de la victime surveillaient les réseaux sociaux, en espérant retrouver la trace de l'engin dérobé. Ce fameux dimanche, ils tombent justement sur une annonce avec une photo de la moto. Immédiatement, ils préviennent les gendarmes. La moto volée doit être revendue le soir même, sur un parking au sud de Labouheyre.

Un dispositif est donc rapidement mis en place, avec une équipe d'intervention, et une autre afin de boucler le quartier. Mais au moment de l'interpellation, le vendeur, le suspect de 23 ans, saute sur la moto et tente de prendre la fuite. Il fonce sur le barrage de gendarmerie, selon la version des autorités. Un des militaires est alors percuté et légèrement blessé. Le jeune homme chute, et est maîtrisé dans la foulée.

Ces dernières semaines, les gendarmes des Landes ont été victimes à plusieurs reprises de refus d'obtempérer. Le 3 août, à Cachen, un motard en excès de vitesse se fait flasher, mais refuse de s'arrêter. Il percute alors un militaire. Le 2 juillet, un motard de la gendarmerie est cette fois-ci percuté par un automobiliste qui refuse de se soumettre à un contrôle à Sanguinet. Une scène similaire qui avait déjà eu lieu le 18 juin à Narrosse, près de Dax : un individu renverse un autre motard de la gendarmerie avec sa voiture, avant de prendre la fuite.