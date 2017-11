Il fonce sur les policiers à quatre reprises avant d'être enfin arrêté dans les bouchons de Montpellier

Soirée mouvementée ce dimanche pour les policiers montpelliérains qui ont eu toutes les peines du monde à interpeller un individu suspecté de commettre un vol sur un chantier. L'homme a foncé à quatre reprises sur les fonctionnaires de police avant d'être finalement interpellé.

Les policiers de Montpellier sont alertés en début de soirée ce dimanche qu'un vol est probablement en cours sur un chantier, rue du Pic Saint-Loup à Montpellier.

Une patrouille de la brigade de surveillance se rend immédiatement sur place. Les policiers constatent la présence sur les lieux d'une Renault Clio avec à son bord, deux individus.

Alors qu'ils tentent d'interpeller les deux occupants, le véhicule effectue d'abord une marche arrière et manque de renverser deux policiers. Puis la voiture démarre en trombe en marche avant, et manque cette fois-ci d''en renverser un troisième.

Une course poursuite s'engage dans les rues de Montpellier. Un policier de la BAC, appelée en renfort, déploie alors au sol une herse pour tenter de stopper la course du véhicule des suspects. Pour éviter d'avoir à passer dessus et donc de risquer la crevaison, la Renault Clio fonce tout droit en direction de celui-ci. Le policier a tout juste le temps de s'écarter pour éviter d'être renversé.

La course-poursuite s'achève finalement au beau milieu d'un embouteillage. Mais avant d'être interpellé, le conducteur de la voiture poursuivie percute un des véhicules de police lancés à ses trousses.

On ne déplore heureusement aucun blessé. Le conducteur, âgé de 25 ans, est en garde à vue depuis dimanche soir. L'affaire a été transmise à la police judiciaire de Montpellier.