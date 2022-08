Il fonce sur un policier lors d'un contrôle de police, un Lavallois est arrêté sans permis et alcoolisé

Un Lavallois de 26 ans a foncé en voiture sur un policier lors d'un contrôle le 22 août dernier au niveau du giratoire du Theil à Changé, près de Laval. Le fonctionnaire n'a pas été blessé, le conducteur a finalement pu être interpellé un peu plus tard. Il roulait sans permis et il était alcoolisé.

Un contrôle qui aurait pu très mal tourner. Le conducteur d'une voiture a foncé sur la police lors d'un contrôle à Changé, près de Laval en début de semaine, le 22 août dernier. Le fonctionnaire n'a pas été blessé mais vu l'état du conducteur ça aurait pu être bien plus grave.

Obligé de se jeter au sol

Il est 22h ce jour-là quand ce Lavallois de 26 ans roule de façon dangereuse au niveau du giratoire du Theil, la brigade anticriminalité est alors prévenue pour le contrôler. Un point de contrôle de police est mis en place et en voyant les forces de l'ordre sur son passage, l'homme refuse de s'arrêter et fonce sur un policier. Le fonctionnaire est même obligé de se jeter sur le côté pour l'éviter.

Alcoolisé, sans permis et sans assurance

L'homme est finalement arrêté grâce à la méthode du stop stick, une sorte de barre lancée sur la roue du conducteur qui dégonfle le pneu et qui force l'individu à stopper sa course un peu plus loin. Lors de son contrôle, le Lavallois présente un défaut de permis de conduire, il n'a pas d'assurance et présente un taux d'alcoolémie de 0,49 mg par litre d'air expiré, largement au-dessus de la limite autorisée. Il passera devant le juge le 9 décembre prochain.