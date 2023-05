Il frappait et terrorisait sa grand-mère à Biarritz : un homme de 31 ans en détention provisoire

Josette n'est pas venue au tribunal judiciaire de Bayonne ce mercredi après-midi. Trop peur. Cette retraitée de 75 ans est pourtant victime d'un acte de violence peu ordinaire. C'est son propre petit-fils, Kevin, qui l'a passée à tabac le 15 mai dernier à son domicile de Biarritz. La police a dû, ce jour-là, intervenir. Le jeune homme de 31 ans, que sa grand-mère héberge gracieusement, va devoir répondre de ses actes devant la justice. Présenté en comparution immédiate ce 17 mai, le suspect a demandé du temps pour préparer sa défense. En attendant son procès le 15 juin prochain, il a été maintenu en détention provisoire.

ⓘ Publicité

La victime dépouillée de ses revenus

Kevin n'est pas un inconnu pour la justice. Déjà dix condamnations inscrites sur son casier judiciaire. Huit fois pour des actes de violences, dont certains déjà commis sur sa grand-mère. Une femme âgée de 75 ans, chez qui il réside depuis six ans. Il n'a pas le choix, car il ne travaille pas et n'a pas d'autre domicile. La mamie subvient aussi à ses besoins. Alors même qu'elle n'a pas de gros moyens. "La victime ne peut plus payer son loyer, elle est endettée" souligne la procureure de la République Amandine Boyer. "Elle se retrouve dans cette situation, car Kévin lui siphonne ses revenus pour se payer ses stupéfiants et son alcool" insiste la représente du parquet.

Véritable dictat

Le prévenu était en effet sous l'emprise de l'alcool ce jour-là. De quoi aggraver son cas, d'autant qu'il est en état de récidive. Selon la procureure de la République, la victime "vit depuis des années dans la crainte d'un homme qui vit à son crochet en lui imposant un véritable dictat". Ainsi, il "l'oblige à rester dans sa chambre en lui interdisant même d'écouter la radio". À la barre du tribunal, kevin s'oppose aux propos du ministère public : "Je m'excuse, mais ma grand-mère, je l'aime comme ma maman". La défense du prévenu déplore le fait de ne pas avoir eu en main le dossier de cette affaire. Un problème de papiers au tribunal. Me Christophe Desprez plaidera le 15 juin prochain lors du procès de Kevin. D'ici là, son client reste derrière les barreaux.