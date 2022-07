Il frappe et étrangle sa femme dans une voiture en Dordogne, une passante intervient

Une nouvelle mention vient s'ajouter à son casier judiciaire déjà bien rempli. Un homme de 37 ans a été condamné à deux ans de prison ce vendredi 22 juillet par le tribunal de Périgueux. Mardi dernier, il a frappé et étranglé son ex-compagne dans une voiture à Périgueux, quartier du Toulon.

Une passante intervient

C'est une assistante de vie qui travaille à côté qui prévient la police. Mardi 19 juillet, elle entend des coups de klaxon et voit une femme allongée côté conducteur dans une voiture. L'homme assis à côté d'elle la frappe au visage. La passante intervient, elle ouvre la portière et essaye de sortir la victime avant que les policiers n'arrivent. La femme porte des traces rouges au cou et au niveau de l'arcade. Lorsqu'elle est entendue, elle indique avoir reçu un coup à la tempe et que la branche de ses lunettes s'est enfoncée dans l'arcade.

38 mentions sur son casier

A l'audience, le prévenu nie les faits. Il explique qu'ils s'étaient donnés rendez-vous pour qu'il puisse récupérer des papiers, et qu'une dispute a éclaté. En garde à vue il a expliqué que les marques sur son visage sont certainement des traces de maquillage. "On était dans une clio 3, on s'embrouillle il fait 40 degrés", dit-il. "Elle est enceinte, en aucun cas je ne l'ai touchée, j'ai du lui enlever ses lunettes ça a du la blesser", dit-il.