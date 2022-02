Un Périgourdin de 50 ans a été condamné ce jeudi 3 février au tribunal de Bergerac à presque deux ans de prison ferme pour avoir agressé un autre homme à Eymet et pour avoir tiré sur la vitrine d'un bar avec une carabine.

Il frappe et menace avec un couteau un homme pendant sa sieste en Dordogne

Le tribunal correctionnel de Bergerac condamne un homme de 50 ans à 22 mois de prison ferme et 18 mois avec sursis pour avoir frappé et menacé un autre habitant d'Eymet le dimanche 30 janvier dernier et pour avoir, en février 2020 tiré avec une carabine sur la vitrine d'un bar de la commune de Dordogne.

A chaque fois, l'alcool est présent dans l'histoire. Le dimanche 30 janvier dernier, le Périgourdin a bu plus de six verres de pastis. Il va voir l'une de ses connaissances pour se faire rembourser une dette d'une centaine d'euros. Il arrive chez lui pendant que la victime fait la sieste, il la frappe et la menace avec un couteau avant d'être interpellé.

En février 2020, là aussi, le Périgourdin a beaucoup bu d'alcool, plus de deux litres de vin rouge. Il prend une carabine et tire dans la nuit du 29 février sur la vitrine d'un bar à Eymet. En garde à vue, il explique qu'il a voulu se venger car le tenancier du bar l'aurait frappé.