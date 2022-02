Un homme de 35 ans arrêté dimanche à Montpellier pour violences conjugales était recherché pour une condamnation à un an de prison pour un délit routier. Il a été incarcéré à Villeneuve-lès-Maguelone.

Il frappe sa compagne à Montpellier et finit en prison pour un autre délit

L'homme accusé de violences conjugales était recherché pour une condamnation à un an de prison ferme pour une délit routier

C'est un couple de Montpelliérains, des habitants du Petit-Bard, qui manifestement ont trop bu le dimanche 30 janvier dans l'après-midi. Elle a 25 ans, lui 35. Dans un premier temps, le ton monte mais finalement ils se réconcilient et tous deux ont une idée saugrenue : tatouer sur la joue de la jeune femme l'initiale de son prénom.

Un tatouage sur le visage après avoir bu

Son compagnon est chargé de la tâche. Il commence avec une aiguille et une lame de rasoir, en vain. Elle propose de le faire elle-même, nouvel échec. Il reprend le relai et propose une lame de cutter mais elle refuse et pour finir un couteau en céramique mais là encore, il échoue.

Le trentenaire s'en va et revient quelques heures plus tard après avoir pris quelques produits stupéfiants. Entre eux, la situation dégénère, sans aucun rapport avec l'histoire du tatouage. Elle se plaint d'avoir reçu un coup de poing au visage et un autre dans le ventre. Lui assure qu'elle lui a donné des gifles.

Près d'un gramme d'alcool par litre de sang pour lui

Après l'avoir arrêté, les policiers se sont rendus compte qu'il était recherché pour une condamnation à un an de prison ferme pour un délit routier prononcée par le tribunal correctionnel de Narbonne. Il a été incarcéré à Villeneuve-lès-Maguelone.

Il se trouve qu'en décembre 2021, le même homme avait déjà été interpellé pour violences conjugales mais la même petite amie était revenue sur ses déclarations.