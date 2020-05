Pays Basque : un homme condamné à deux ans de prison pour avoir frappé sa femme enceinte

C’est le petit Íñigo qui va tout dévoiler. Le petit garçon de six ans, fils de la victime né d'une précédente union, va raconter à son père comment sa maman est régulièrement passé à tabac par son nouveau conjoint. Un homme rencontré voilà un an et demi et dont elle est tombé enceinte. "Par accident" précise le prévenu. S'il loue un appartement à Hendaye, c'est à Urrugne qu'il vit au domicile de sa compagne, propriétaire de l'appartement.

Enceinte de sept mois

Des violences qui vont s’aggraver ces dernières semaines. S’amplifier aussi. Au grès de ses accès de mauvaises humeurs, l'homme va s'acharner sur sa compagne pourtant enceinte de sept mois. Tout y passe : des gifles, un coup de tête, des insultes, il va même tenter de l’étrangler et la blesse en lui jetant sur la cuisse une bouteille en verre.

Colérique

Entre début février et fin avril, la jeune femme va supporter la violence de son conjoint avant finalement d'aller se réfugier chez sa mère. Elle va porter plainte et raconter aux enquêteurs comment l'homme devient colérique lorsqu'il a bu et pris de la drogue. Les meubles et les murs de l’appartement portent aussi les traces de ses coups.

Drogues et alcool

A la barre du tribunal correctionnel de Bayonne, où il est jugé en comparution immédiate, l’employé d’une société de mutation de Mouguerre reconnait tout. "J'ai tellement honte" dit-il dans un sanglot. C'est "un climat de terreur dans un huis clos familiale" explique Le Procureur de la République Marc Mariée pour qui la victime, absente de l’audience, a vécu "un véritable enfer". La défense a plaidé le passé d’un homme déjà condamné dix fois. Ainsi a t-il porté plainte contre son propre père accusé de violence sur sa mère, souligne maître Myriam Unal. Comme un éternel recommencement...