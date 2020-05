Il frappe sa femme, sa fille et son chien : un Vannetais part en prison

Il est aux alentours de 20h30, samedi 2 mai, lorsque la police de Vannes est appelée par une femme de 45 ans habitant le quartier Kercado. Elle explique être victime des violences de son mari, âgé de 48 ans. Lorsqu'ils arrivent au domicile familial, les policiers constatent que d'importantes dégradations ont été commises dans l'appartement où vivent sept personnes.

Un arrêt de travail de 10 jours

Les membres de la famille expliquent que le père de famille est entré dans une colère noire et aurait frappé sa femme, son fils, sa fille, sa belle-mère et même son chien qui serait l'objet d'une dispute. L'homme est interpellé. Sa conjointe porte plainte pour violences et menaces de mort. Le médecin lui délivre un arrêt de travail de dix jours.

Il menace et agresse des policiers

Lors de son audition, la fille de la famille, âgée de 24 ans dénonce également une agression sexuelle subie alors qu'elle avait à peine 18 ans. En garde à vue, l'agresseur présumé ne veut rien dire. En revanche, il n'aurait pas manqué d'insulter et de menacer de morts au moins deux policiers.

Déjà sous le coup d'un sursis après avoir été condamné par la justice pour des faits de violences, l'homme a été placé en détention provisoire ce lundi 4 mai en attente de sa comparution devant un tribunal.