Il frappe son ancienne compagne en pleine rue à L'Isle-sur-le-Doubs : 4 mois de prison ferme

Un homme de 30 ans condamné à 4 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Besançon. Vendredi après-midi, en pleine rue, il a frappé son ex-compagne qui se baladait avec un autre homme. L'agresseur était accompagné d'un complice.

Deux hommes, âgés de 30 et 20 ans, ont été condamnés respectivement à 4 mois de prison ferme et 4 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Besançon jeudi. Tous deux ont frappé, en pleine rue, un homme et une femme vendredi à L'Isle-sur-le-Doubs, au sud de Montbéliard. La femme était l'ancienne compagne du plus âgé des agresseurs, un homme déjà connu de la justice pour des faits similaires. Leurs liens seraient à l'origine de l'agression, l'homme n'aurait pas supporté voir son ancienne compagne avec un autre individu. Les victimes ont reçu des coups à main nue, provoquant une incapacité totale de travail inférieure à huit jours.

Les deux condamnés sont originaires de L'Isle-sur-le-Doubs. Celui âgé de 30 ans a directement été envoyé en prison.