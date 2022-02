Un jeune homme frappe son grand-père, le tribunal de Pau le condamne à deux mois de prison ferme

Un jeune de 22 ans a été condamné à deux mois de prison ferme ce jeudi 17 février par le tribunal correctionnel de Pau. Il est reconnu coupable d'avoir frappé son grand-père de 73 ans, d'avoir bousculé et menacé sa grand-mère, d'avoir dégradé leur maison et d'avoir insulté des gendarmes. Devant la justice il a reconnu les faits qui se sont produit ce lundi 14 février près d'Orthez dans l'ouest du Béarn.

Ce jeune explique ces actes violents par son alcoolisme. Devant le tribunal il dit ne pas se souvenir de tout. Par exemple, il ne se rappelle pas du coup de poing porté à son grand-père, ni d'avoir bousculé sa grand-mère. Et pour cause, il avait bu de la vodka et de la bière en quantité. Il se souvient par contre des portes et des vitres brisées de rage ainsi que de la pluie d'insultes adressées aux gendarmes appelés pour intervenir. "J'ai hérité de l'alcool mauvais de mon père", explique-t-il au tribunal. "En y réfléchissant j'ai complètement tort. J'ai atteint un point de non retour", admet-il.

Mais devant la juge sa grand-mère se tient droite et le défend. "Je veux lui dire que je l'aime et que je veux juste qu'il se soigne", lance t-elle presque tremblante. Lorsque le tribunal s'est retiré pour délibérer, elle se rassoit et lui envoie un baiser. Depuis le boxe il le lui rend, avant de baisser les yeux visiblement ému. Quelques minutes plus tard la condamnation tombe : de la prison et surtout une obligation de se soigner et de travailler. Il doit aussi verser plusieurs centaines d'euros de dommages et intérêts à trois gendarmes qu'il a insulté.