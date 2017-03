Il a frôlé les assises : l’auteur d’un coup de couteau jugé en correctionnelle à Vienne

Au tribunal correctionnel de Vienne, on jugeait ce mardi 14 mars 2017 l'auteur d'un coup de couteau qui aurait pu être mortel. Les faits s'étaient déroulés à Champier, commune de la Bièvre, dans la nuit du 22 au 23 août 2014, sur fond d'une soirée alcoolisée.

Tout commence de façon anodine un soir d’été à Champier : un groupe de jeunes se réunit au pied d’une chapelle isolée pour discuter. Mais on boit de l’alcool, des joints circulent. Et puis la soirée dérape. Un jeune de 17 ans prend le volant de l'une des voitures, et l'endommage quelques mètres plus loin. Il sort en s’esclaffant, et s’exclame selon les témoins « si c’était ma voiture, ça ne m’aurait pas plu. » Le propriétaire du véhicule, âgé de 23 ans, arrive, constate les dégâts et déclare au jeune qu’il va devoir payer les réparations. Son interlocuteur refuse et lui rit au nez. Quand l’autre lui dit qu’il va aller trouver ses parents, il reçoit en réponse un coup de poing. Une bagarre s'ensuit, l'adolescent a le dessus. C'est alors que son adversaire sort un couteau et lui en porte un coup au ventre.

Une blessure qui aurait pu être fatale

Un seul coup qui met fin à la rixe, mais s’avère lourd de conséquences. La victime perd deux à trois litres de sang, ses viscères sont touchés. Elle passe deux jours dans le coma et subira deux interventions chirurgicales. Le prévenu, penaud face au tribunal, se tourne vers l’avocat de la victime : « vous lui direz que je m’excuse ».

"S'il était décédé, vous seriez devant une cour d'assises". La présidente tente en ces termes de faire comprendre au prévenu la gravité de son geste. Au départ, l’enquête avait d’ailleurs été ouverte pour tentative d’homicide volontaire. C’est finalement pour violence aggravée par deux circonstances, l’usage d’une arme et en état d’ivresse manifeste, que l'auteur du coup de couteau comparaît devant le tribunal correctionnel.

Le comportement de la victime mis en cause

Un long moment le débat porte sur le fameux couteau, un ustensile dont l’homme, alors ouvrier agricole, se servait pour son travail. Le prévenu explique maladroitement qu’il s’en est emparé dans la poche de sa veste dans le feu de la bagarre. « Je ne vois pas comment l’enchaînement des gestes a pu se faire », s’étonne l’avocat de la victime, maître Pierre Bendjouya. Il se demande comment tout en se battant et en parant les coups, il a été possible de déplier la lame sans utiliser les deux mains. « Il avait l’habitude de ce couteau qu’il pouvait ouvrir d’une seule main, explique le défenseur du prévenu, et s’il a fait ce geste, c’était pour que l’autre arrête de lui taper dessus ».

L'expertise psychiatrique présente l'auteur du coup de couteau comme un homme immature. Ses amis dépeignent un personnage sans malice, dont les autres se moquaient. Ce n'était pas la première fois qu'on abîmait l'un de ses véhicules. De façon inhabituelle, tout en écartant l’hypothèse de la légitime défense, le procureur de la République a mis en avant l'attitude provocante de la victime, face à un adversaire à la réputation plutôt paisible. Il a aussi évoqué le fait que la victime a depuis été jugée pour des violences en état d'ivresse. Des propos qui heurtent maître Bendjouya, selon lequel cela revient à faire le procès de son client et pas celui de celui qui l'a blessé. Une peine de 36 mois de prison dont 30 avec sursis est requise, sachant que le prévenu a déjà passé trois mois en détention préventive, et qu'un sursis de trois mois de prison dans un précédent jugement risque d'être révoqué. Le jugement a été mis en délibéré au 11 avril.