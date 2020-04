Sobre, il grille un feu et emboutit une voiture de police durant la nuit à Vienne

Un homme de 53 ans qui allait travailler a grillé un feu cette nuit de lundi à mardi à Vienne; Cela n'est pas passé inaperçu puisqu'il a percuté une voiture de police secours. Il n'y a pas eu de blessé et de légers dégâts sur le pare-choc et un phare avant.

Peut-être parce que l'on était en pleine nuit et en plein confinement, et que la ville de Vienne était particulièrement déserte, mais un automobiliste n'a pas cru bon de s'arrêter au feu rouge vers 3h30 dans la nuit de lundi à mardi à l'angle de la rue Jean-Moulin et de la rue Vimaine. Cet homme âgé de 53 ans allait travailler, avec un véhicule et des papiers en règle, il n'avait pas bu, il n'avait semble-t-il juste pas la patience de s'arrêter.

Au commissariat pour remplir le constat

Mais son "oubli" n'est pas passé inaperçu, puisqu'au carrefour il a percuté une voiture de police. Bilan : un pare-choc et un phare avant endommagé, mais pas de blessé. Le conducteur s'est immédiatement arrêté. Il a été conduit au commissariat pour remplir le constat de l'accident. Il devrait payer une amende et perdre quatre points de son permis de conduire.