Il harcelait son frère et sa sœur après une succession, un homme de 73 ans condamné à du sursis en Mayenne

Quand le tribunal se transforme en théâtre. Un homme de 73 ans a été condamné ce jeudi à 10 mois de prison avec sursis probatoire par le tribunal judiciaire de Laval pour harcèlement, insultes et menaces envers son frère et sa sœur entre janvier 2021 et juin 2022 après une histoire de succession difficile. Il a également l'interdiction de rentrer en contact avec eux.

Le prévenu devient avocat

Le fond de cette affaire ne vole finalement pas très haut, comme les insultes prononcées par le prévenu, selon les témoignages de certains voisins dans leurs auditions. L'homme a des altercations avec son frère et sa sœur à cause d'un droit de passage ou d'un terrain mal entretenu, qui appartient aux trois frères et sœurs. "Je ne veux pas dire qu'il est fou, mais c'est presque ça", explique un voisin dans son audition, "il a fait l'ENA, il sait toujours plus que les autres", "il est inquiétant", "il fait peur", résument d'autres voisins entendus. À la barre, le prévenu se mue presque en avocat, ça tombe bien il n'en a pas, il cite de nombreux articles juridiques, entame des passes d'armes avec la présidente du tribunal, résume sur de longues minutes l'histoire de la propriété, l'héritage et les nombreuses procédures judiciaires lancées contre les deux victimes, mais n'évoque pas les insultes et menaces répétées. La présidente tente de couper court à son monologue, "j'ai le droit à un procès équitable non ?", lance-t-il à la barre, "j'ai le droit de m'exprimer ?"

Quand la présidente l'interroge sur "les caricatures" (plutôt des photos montage) de son frère et sa sœur sur un site internet, "ça ne ressemble pas à mon frère et ma sœur, ce sont eux qui le disent", se défend le prévenu, "ce n'est pas moi qui ai dessiné ça, c'est un collectif". Dans des enregistrements audio et vidéo versés au dossier, on relève un flot d'insultes, "t'es folle, casse-toi tu pues, cerveau plein de merde, caca prout, quand je te dis que je veux ta peau accrochée sur un fil de linge, ce n'est pas une menace de mort, mongolien, trisomique", lance le prévenu à sa sœur et à son frère. "Il n'y a pas de méchants et de gentils, c'est plus compliqué que ça", témoigne de son côté la belle-fille du prévenu à la barre, "je suis inquiète pour l'état de santé de mes beaux-parents et c'est un contexte où tout le monde se fait du mal", termine-t-elle.

"Il m'arrive d'aboyer", explique-t-il et reconnaît que "acheter cette maison avec ma compagne (à la mort de ses parents, ndlr), c'est l'erreur de notre vie". Il termine en promettant que "si le problème se représente, je me tairai".

Trois facettes du personnage

L'avocate de la sœur déplore d'entendre "toujours la même chose, c'est long et on n'apprend rien", dit-elle, "c'est une histoire de succession comme on en a tous connue, mais à ce point ? Aujourd'hui, il dit qu'il est fatigué, mais pour que ça se termine, c'est bien simple, il n'a qu'à se taire". "Alors, je veux bien qu'on sorte les violons pour dire que l'état de santé du prévenu est préoccupant, mais tout ça, ça part à cause de lui", termine l'avocate. Sa consœur qui défend le frère : "quand je vois le niveau de ce dossier, je me suis demandé pourquoi on n'avait pas fait d'expertise psychiatrique". Elle pointe les trois facettes du personnage : "celui qui est sûr de lui, qui connait tout sur le bout des doigts, celui qui fait pleurer dans les chaumières et celui qui se fatigue à pourrir la vie de son frère et sa sœur". "C'est une histoire de succession, mais surtout de souffrance morale", conclut-elle.

"On ne peut pas laisser ce type de comportements exister", indique la procureure dans son réquisitoire. On apprend même un mot, "quérulence", une attitude revendicative d'une personne qui se sent sans arrêt victime d'une injustice, "ce qui se prête bien à notre affaire". Elle demande donc un an de prison avec sursis probatoire pendant deux ans, il écope finalement de 10 mois avec sursis et aura un seul commentaire pour conclure : "j'ai entendu parler du harcèlement judiciaire, j'espère qu'il ne faudra pas demander à la Cour européenne de justice de se prononcer sur cette décision".