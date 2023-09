Il harcèle élus et agents à la mairie : un habitant de Sautron condamné à six mois de prison avec sursis

Un septuagénaire condamné à six mois de prison avec sursis pour avoir traité la maire de Sautron d'escroc et de corrompue.

Un homme de 73 ans a été condamné à six mois de prison avec sursis ce lundi au tribunal correctionnel de Nantes pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Il a aussi interdiction d'entrer en contact avec la maire de Sautron et son directeur général des services, qui ont porté plainte contre lui.

Depuis plusieurs années, cet habitant harcèle les élus et le personnel de la mairie à propos d'une affaire d'urbanisme, dans laquelle il a été débouté. Le septuagénaire, qui s'est fait construire une maison en 2013 à Sautron, est en conflit avec l'Association syndicale du lotissement. Estimant ne pas faire partie du lotissement, il a refusé de payer les charges de copropriété et la justice l'a condamné en 2017 à payer une amende. Depuis, il accuse la mairie de "prise illégale d'intérêts, corruption et trafic d'influence", égrène la présidente du tribunal à l'audience.

Le DGS évoque un quotidien invivable avec un personnel qui a peur

En avril dernier, le Sautronnais fait un nouvel esclandre devant des agents de la mairie. Benoît Czapski, le directeur général des services, le reçoit dans son bureau, le septuagénaire le qualifie de "DGS méprisant les lois à la solde d'une maire corrompue" en assénant de violents coups de poing sur la table. En août dernier, il s'en prend directement à la maire, Marie-Cécile Gessant, qu'il traite d'"escroc" sur le parking de la mairie. C'en est trop, les deux décident de porter l'affaire en justice.

Car ces derniers mois, comme l'explique Me Nicolas Eveno, l'avocat de la commune, l'homme se montre de plus en plus hargneux : "Les derniers conseils municipaux se font en présence de la police municipale et les élus sont raccompagnés à leur voiture à l'issue du conseil. Il arrive même à ce monsieur de suivre le personnel communal et certains élus jusqu'à chez eux. C'est pour ça qu'on n'hésite pas à parler de harcèlement et là, on en arrive à une situation d'épuisement." Présent à l'audience, le DGS évoque "un quotidien invivable" avec un personnel "qui a peur".

Une condamnation plus lourde que les réquisitions du procureur

À la barre, le prévenu - qui a choisi de ne pas se faire défendre par un avocat - reste sur son leitmotiv : maire escroc, corruption partout... et sans cesse, durant l'audience, il en revient à cette histoire de lotissement "qui rend [sa] vie pourrie depuis dix ans".

Le procureur de la République demande quatre mois de prison avec sursis mais la présidente du tribunal est allée encore plus loin en le condamnant à six mois. Outre l'interdiction d'entrer en contact avec la maire et le directeur général des services durant un an, le Sautronnais devra leur verser 1.500 euros chacun. La sanction est à peine prononcée que le septuagénaire annonce déjà, à la barre, son intention de faire appel.