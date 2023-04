Il harcèle son ex-compagne depuis sa cellule, un prisonnier condamné en Dordogne

A chaque audition, il est resté muré dans le silence, et n'en aura pas dit plus à son procès. Un homme de 36 ans entre sous escorte policière dans le tribunal judiciaire de Périgueux, vendredi 7 avril. Prisonnier à Neuvic, il est jugé pour l'envoi de messages malveillants et de menaces de mort envers son ex-compagne, avec qui il a deux enfants.

Mais très vite, l'homme semble turbulent et refuse de s'exprimer. "Si tu me touches, je te touche", lance-t-il à un policier en se levant et en prenant la direction de la sortie. "Renvoyez-le d'où il vient, il sera jugé en son absence", décide la présidente du tribunal.

"Je vais te rafaler"

En prison depuis juin 2019, l'homme envoie à son ex-compagne des menaces à plusieurs reprises, notamment en janvier 2022 et entre février et mars 2023. La présidente cite : "je vais te rafaler", "je te jure que je ne te louperai pas", "je vais te faire la misère" ou "je vais te traîner à coup de fusil en pleine bouche". Pour entrer en contact avec elle, l'homme utilise des téléphones portables et les cabines de la prison où il est mis sur écoute.

L'homme s'en prend à son ex-compagne car selon-lui, elle l'empêche de voir ses enfants. Des menaces de mort qui font craindre le pire à la victime, absente au procès. Elle décide de porter plainte et d'enregistrer leurs appels téléphoniques.

Récidive

L'homme a un "casier judiciaire épouvantable", note la juge. Il dénombre quinze condamnations dont une peine de dix ans d'emprisonnement pour coups mortels. En 2019, il écope de quatre ans de réclusion pour des violences, déjà envers son-ex compagne et une autre femme. "S'il sort dans six mois, je pense qu'il la tuera", s'alarme la Procureure.

L'homme est condamné à trente mois d'emprisonnement, dont un an ferme. Il a interdiction de se rendre en Dordogne et portera, à sa sortie de prison, un bracelet anti-rapprochement sur un rayon de dix kilomètres.