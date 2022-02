Il harcèle son ex-copine en lui envoyant plus d'un millier de SMS

Un homme de 29 ans a été arrêté à Toulouse ce lundi 14 février pour harcèlement envers son ex. Il lui a envoyé plusieurs centaines de SMS et l'a appelé plus d'un millier de fois en l'espace de quatre mois.

Un homme de 29 ans a été arrêté à Toulouse ce lundi 14 février pour avoir harcelé une ex-copine. Pendant quatre mois, entre septembre et décembre, il a envoyé 1.500 SMS à cette femme de 27 ans et l'a appelé plus d'un millier de fois. Il l'a aussi traqué sur les réseaux sociaux, en lui envoyant des messages insultants et dégradants. Leur histoire n'avait pourtant duré qu'une semaine l'été dernier.