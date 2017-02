Il hébergeait un terroriste présumé à Clapiers : "On ne peut faire confiance à personne"

A Clapiers l'émotion est palpable après l'arrestation d'un terroriste présumé ce vendredi matin. L'homme qui l'hébergeait affirme qu'il ne savait rien. Le maire de Clapiers veut rassurer la population.

Ce vendredi matin, une vaste opération antiterroriste a été menée à Montpellier, Marseillan et Clapiers dans l'Hérault. Quatre personnes soupçonnées de préparer un attentat ont été interpellées.

La plus grosse opération a eu lieu à Clapiers dans le quartier du Fesquiet. Un homme de 20 ans a été interpellé dans un appartement où les enquêteurs ont saisi du matériel permettant de fabriquer une bombe : du TATP, un explosif puissant et instable très prisé des terroristes, mais aussi de l'acétone, et de l'eau oxygénée.

"On a d'abord pensé à un coup de feu, puis on a vu passer un fourgon. J'ai vu le dossard démineurs. La policier m'a expliqué qu'ils étaient dans le quartier depuis deux trois jours, je me dis qu'ils ont bien fait leur boulot, c'est plutôt rassurant" raconte Frédéric, un riverain

Frédéric un riverain a assisté de loin à l'opération

Ce vendredi après-midi, le locataire officiel de l'appartement est arrivé sur les lieux, très surpris d'apprendre que l'homme qu'il hébergeait gracieusement, Thomas, était en train de préparer un attentat. Un homme à qui il voulait seulement rendre service.

"Je vais me retrouver accusé de complicité de terrorisme !"

"J'ai voulu aider quelqu'un dans la détresse, la vie va m'apprendre qu'il ne faut faire confiance à personne. Il dormait dans la cave de ses beaux-parents, moi quand j'ai appris ça avec le froid qu'il faisait, j'ai dit je vais l'héberger deux ou trois jours le temps qu'il récupère une situation. Mais jamais je n'aurai pensé qu'il préparait un attentat. Je vais peut-être me retrouver accusé de complicité d'attentat, parce que c'est quand-même chez moi ! Franchement je ne ferai plus confiance à personne. Moi je suis de confession musulmane, et la religion c'est pas ça ! "

Le locataire officiel de l'appartement perquisitionné à Clapiers

"Elle apprenait la religion sur internet"

Ce terroriste présumé de 20 ans était en couple avec une adolescente, Sarah récemment convertie à l'islam qui avait prêté serment à Daesch. C'est cette jeune femme que connaissaient l'hébergeur de Clapiers et sa soeur. "j'ai rencontré cette fille à la mosquée, elle m'a dit qu'elle allait se marier avec un jeune homme qui s'appelait Thomas. Je lui ai dit qu'elle devrait attendre d'être majeure. Je sentais qu'elle n'était pas dans la bonne voie, elle avait une certaine réserve envers les non-musulmans. J'ai essayé de lui en parler, de lui dire que notre religion c'était une religion noble de lumière et de paix. Quand elle m'a dit qu'elle apprenait la religion sur internet, je lui ai dit que ce n'était pas possible"

J'ai rencontré Sarah à la mosquée

Eric Penso, le maire de Clapiers, n'était au courant de rien. Il a découvert avec stupéfaction qu'une opération anti-terroriste avait été menée dans sa commune : "Je ne sais pas si des habitants étaient présents au moment de l'arrestation, je sais que les forces de l'ordre ont procédé à une explosion pour rentrer dans l'appartement dont ça a forcément provoqué du stress et de l'inquiétude, donc il faut bien dire que tout est terminé. Il faut rendre hommage aux forces de l'ordre même si j'aurai aimé que cela se passe dans une autre commune"