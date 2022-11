Il incendie plusieurs véhicules dans un parking souterrain à Metz, son ex-compagne visée

Plusieurs véhicules ont été retrouvés calcinés et dégradés le 26 octobre dernier, dans le parking souterrain de la résidence Central Park à Metz. Un homme d'une vingtaine d'années est soupçonné d'être à l'origine des feux, identifié à l'aide de la vidéosurveillance. Il a été placé en garde à vue et déféré ce mercredi devant le juge des libertés et de la détention à Metz. Le jeune homme visait la voiture de son ex-compagne.

Quelques heures avant les incendies, celle-ci était déjà victime de harcèlement de la part du même individu, qui aurait jeté des cailloux sur ses vitres. Plusieurs plaintes pour harcèlement ont déjà été déposées à l'encontre du suspect. Lui a nié les faits durant sa garde à vue.