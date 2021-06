Il installe un toboggan public chez un proche, un élu obligé de démissionner à Saint-Marcel

"Ça fait quand même trois nuits que je ne dors pas très bien" confie Hervé Podraza, le maire de Saint-Marcel, qui se serait bien passé de cette affaire au sein de la commune de 5.000 habitants et qui fait part de sa déception envers son adjoint Éric Pichou : "Un adjoint en général, on lui fait confiance et là il y a a un grave problème liée à cette confiance que j'ai pu lui donner".

Ce lundi matin, la municipalité de Saint-Marcel a pris un arrêté pour retirer à l'adjoint ses délégations et lui avait déjà demandé de démissionner à la suite du conseil municipal du vendredi 25 juin 2021

REPORTAGE - Le toboggan de Saint-Marcel, terrain glissant pour l'ancien adjoint Copier

L'adjoint au maire a présenté sa démission ce lundi après-midi.

Deux plaintes déposées

Le groupe d’opposition 100% Saint-Marcel a porté le dossier devant le conseil municipal de la semaine dernière. Ses élus s’étaient aperçus que l'aire de jeux, située sur la résidence de Chenevières, avait disparu et ont interrogé le maire lors de la séance. Les jeux, un toboggan et deux structures à bascule, n'étaient plus en état et la municipalité a proposé de les rétrocéder au bailleur social qui gère la résidence. Logéo a refusé l'offre mais "ils n'étaient pas au centre technique municipal, là où ils devaient finir leur vie" indique Rémi Ferreira. Et pour cause, le toboggan était dans le jardin d'un membre de la famille d’Éric Pichou, injoignable ce jour.

On a pris une série de clichés pour vérifier que c'était bien le même. Les photos ne pouvaient pas tromper. On a constaté que le jeu avait été repeint à la hâte en rouge - Rémi Ferreira

"On a vite compris que le jeu n'était pas là où il devrait être" Rémi Ferreira Copier

Le prix de la structure, acheté en 2006 par la municipalité et installée sur un terrain privé, est évalué entre 4000 et 6000 euros.

L'ex adjoint a rendu les jeux indûment acquis. Ils devraient finir dans les prochains jours à la déchetterie. Deux plaintes ont été déposées pour détournement de biens publics par la mairie et par 100% Saint-Marcel.