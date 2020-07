Il insulte des sauveteurs sur une plage de Lège-Cap-Ferret et se retrouve en garde à vue

Un père de famille a été placé en garde à vue à Lège-Cap Ferret, lundi, après avoir insulté les MNS et les CRS en charge de la surveillance de la plage du Grand-Crohot. Il n'aurait pas supporté qu'ils disent à son fils de 13 ans, de quitter une zone de baïne et de rejoindre la zone surveillée.

C'était lundi après-midi sur la plage du Grand-Crohot à Lège-Cap-Ferret. Un adolescent de 13 ans joue dans les vagues, dans une zone de baïne, quand les Maîtres-Nageurs-Sauveteurs, civils, interviennent, le rappellent à l'ordre, une fois, deux fois, trois fois, pour lui dire de sortir de cette zone dangereuse et non surveillée. L'adolescent refuse. Les CRS qui observent la scène de loin, viennent à la rescousse. Le jeune refuse à nouveau de sortir de l'eau et son père âgé d'une cinquantaine d'années, originaire d'Andernos, s'en mêle depuis le rivage. Le ton monte. Des insultes fusent. Le père est alors menotté sur la plage, alors que son fils s'énerve, à son tour. Les deux ont été conduit à la gendarmerie. Et le père a fini sa journée en garde à vue.

Ce même lundi, les sauveteurs ont du intervenir, à six reprises, hors de la zone surveillée, au Grand Crohot, pour sortir des nageurs en difficulté dans des baïnes.