Un homme de 41 ans sera jugé en janvier prochain pour outrage, injures et menaces à l'encontre de policiers. Cet habitant de Dombasle a insulté des fonctionnaires de police sur Facebook après une intervention de lutte contre les rodéos urbains.

Il insulte les policiers sur Facebook et les invite à venir le chercher : il sera jugé en janvier

Sa demande a été entendue. Un homme de 41 ans habitant Dombasle a été interpellé ce jeudi 25 août au lendemain d'insultes proférés à l'encontre des policiers via son compte Facebook. Selon les éléments communiqués par la direction départementale de la sécurité publique, cet homme aurait insulté des policiers sur sa page après avoir été témoin de l'arrestation d'un automobiliste un peu plus tôt dans la journée de mercredi : une arrestation qui faisait suite à une conduite très dangereuse.

Plusieurs messages insultant auraient été postés dont un invitant les policiers à le trouver : "s'ils voient ma publication, ils savent où me trouver". Il a reçu la visite des policiers le lendemain matin, ce jeudi 25 août et a été placé en garde à vue. Il sera convoqué au tribunal le 23 janvier 2023 pour outrage, injures et menaces.