Il "jouait au morpion sur les carrosseries" : un homme interpellé pour avoir dégradé quinze voitures à Orléans

L'enquête a duré neuf mois, et a pu aboutir ce mardi grâce à la police scientifique : un homme de 32 ans a été placé en garde à vue pour avoir dégradé quinze véhicules dans un parking privé à Orléans en avril 2021. Il "jouait au morpion sur les carrosseries", dessinant des croix et ronds.

La police indique avoir placé en garde à vue ce mardi un homme de 32 ans, dans le cadre d'une enquête ouverte à Orléans, après des dégradations commises dans la nuit du 14 avril 2021 sur des voitures, dans un parking privé du centre-ville d'Orléans.

Cette nuit-là, dans le parking Saint-Paul, située rue de la Chèvre qui danse, à Orléans, quatorze voitures et une moto avaient été abîmées volontairement. Le (ou les) suspect avait "joué au morpion sur les carrosseries" traçant des croix et ronds. Les dégâts s'élevaient à plusieurs milliers d'euros (il y avait une voiture de luxe dans le lot), et les propriétaires avaient porté plainte.

Au départ, l'exploitation des images issues de la vidéo-surveillance ne donne rien de probant. Mais la police scientifique parvient à prélever des empreintes et traces ADN sur les carrosseries. Neuf mois plus tard, la police découvre que ces traces ADN correspondent à celle d'un homme actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Châteaudun (Eure-et-Loir), après une condamnation en juin 2021. L'homme de 32 ans, sans emploi, est alors conduit au commissariat d'Orléans et placé en garde à vue.

Il reconnaît être allé dans ce parking cette nuit-là (il a conservé le badge d'accès à la résidence où vivait sa mère auparavant) mais nie avoir commis des dégradations, disant ne se souvenir de rien, être bipolaire et suivre un traitement médicamenteux. A l'issue de sa garde à vue, le suspect est retourné en prison, et sera jugé en juin 2022 devant le tribunal judicaire d'Orléans.