Il la demande en mariage à la Sainte-Catherine de Vesoul devant des milliers de personnes

C'est l'image que l'on retiendra de l'édition 2017 de la foire de la Sainte-Catherine à Vesoul. Juste avant le palmarès pour désigner le plus beau chapeau de l'année, Adeline a vu son fiancé Lionel monter sur scène. Il s'est mis à genoux, a présenté une bague, et l'a demandée en mariage.

Chaque 25 novembre, lors de la Sainte-Catherine à Vesoul, est organisé le concours des Catherinettes. Ce sont des jeunes filles qui, dans l'année de leurs 25 ans, ne sont toujours pas mariées.

Les chapeaux, dans les tons vert et jaune sont décorés d'objets. Cet assemblage doit refléter la personnalité de la jeune fille qui le porte."

44 jeunes filles de 25 ans ont participé au concours des Catherinettes © Radio France - Jean-Francois Fernandez

Cette année, il y avait 44 inscrites. Ce sont des collègues de travail, des amis ou parents qui confectionnent un chapeau. Ce chapeau est orné de différents objets qui doivent faire deviner le métier ou les passions de la jeune fille qui le porte.

Adeline, veux-tu m'épouser ?"

Adeline porte le numéro 27. Lorsqu'elle monte sur scène pour présenter son chapeau, elle ne se doute de rien. Le secret est bien gardé. L'animateur annonce qu'il y aura une surprise.

Lionel et Adeline sont fiancés depuis quatre ans. Quand Adeline voit Lionel monter sur scène, elle est étonnée. Et pour cause, le jeune prétendant est en costume. Très chevaleresque, Lionel se met à genoux pour faire sa demande. Il sort un écrin avec deux bagues.

Adeline et Lionel, après la demande en mariage devant des milliers de personnes. © Radio France - Jean-Francois Fernandez

Adeline et Lionel sont de Gy en Haute-Saône, les deux tourtereaux doivent se marier en 2019.