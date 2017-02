Il lance une course poursuite dans Brive en sortie de boîte et percute la police

Un homme de 34 ans a été arrêté ce lundi par la police de Brive. Tôt dimanche matin, il a engagé une course poursuite dans la cité gaillarde après multiplié les infractions alors qu'il sortait de discothèque.

Il sera jugé fin mars par le tribunal correctionnel de Brive. Un homme de 34 ans a été arrêté chez lui à Cosnac, ce lundi, par la police. Tout commence ce dimanche vers 6h30, alors qu'il sort de discothèque. L'homme, qui vient de griller un stop, brûler un feu rouge, franchir la ligne blanche tout en zigzaguant sur la route, fait mine de s'arrêter quand les forces de l'ordre activent leur gyrophare. Avant de redémarrer en trombe et d'engager la course poursuite. Il percute alors à deux reprises la voiture des fonctionnaires qui parviennent à l'identifier, avant de stopper la cavale alors que l'homme fonce à 100 km/h en direction de Lanteuil. Interpellé ce lundi à son domicile puis placé en garde à vue, le chauffard, très connu de la police et de la justice pour de multiples raisons (violences, stupéfiants, alcool, délits routiers), a reconnu les faits et expliqué avoir eu peur de perdre les points sur son permis qu'il a récupéré en décembre. Il devra répondre de refus d'obtempérer, mise en danger de la vie d'autrui et dégradation de bien public.