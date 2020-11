Il livre un colis Amazon... et en profite pour voler une voiture

Il profitait de son statut de livreur pour préparer des vols. Un livreur de chez Amazon et un des ses amis, deux Toulonnais de 24 et 20 ans, ont été déférés devant la justice ce jeudi soir à Toulon pour vol en réunion, recel de vols et utilisation frauduleuse d'une carte bleue. Ils ont été interpellés cette semaine par les policiers du commissariat de La-Seyne-sur-Mer.

Le 7 novembre, la livraison d'un colis à La Seyne-sur-Mer a été complétée par un vol de voiture et un vol de carte bleue. Les deux jeunes Toulonnais auraient aussi détourné au moins un colis Amazon. Ils ont pu être interpellés après la plainte d'une Seynoise pour le vol de sa voiture au commissariat : une Smart garée juste devant chez elle et qui a disparu quelques heures après qu'elle a reçu son colis Amazon.

Le complice fait des repérages pendant que son ami livre le colis

Les deux Toulonnais ne le savent pas, mais la livraison est filmée car la villa de la victime est équipée d'un système de vidéo surveillance. Pendant que le premier livreur, salarié de chez Amazon, sonne et remet le paquet à la cliente, son complice, (un ami qui n'a donc rien à voir avec le site de vente en ligne) fait le tour de la voiture et va même vérifier si les clés sont dessus.

Il reviendra la nuit suivante pour la voler. Une scène qui est aussi filmée par les caméras. Un autre vol est signalé dans la même rue de La-Seyne-sur-Mer environ à la même heure de livraison du colis : un sac à main et une carte bleue volés dans une voiture. Les deux jeunes auraient également détourné un colis contenant une paire de baskets retrouvée au domicile de l'ami, et le carton qui correspond chez le livreur Amazon.